Coronavirus : la SNCF propose l'échange et le remboursement gratuits jusqu'au 30 avril 2020

Pour les échanges jusqu'au 30 avril 2020, la SNCF a pris la décision de rendre gratuits les frais d'échanges et de remboursements des billets TGV Inoui, Intercités et OuiGo.



Cette mesure s'applique également aux trains TER en correspondance.



Le Groupe SNCF s'adapte à la propagation du COVID-19 " qui génère un sentiment d'incertitude dans les projets de déplacement des Français et touristes étrangers. " indique un communiqué de presse.



Ces mesures d'après-vente sont applicables pour les billets valables sur les trains circulant du 9 mars au 30 avril 2020 inclus.



Les voyages en trains TGV Inoui et Intercités en mai et juin ainsi que les voyages de l'été qui ouvrent à la réservation demain 10 mars sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'à 30 jours avant le départ.