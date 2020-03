Coronavirus : le SETO reporte tous les séjours jusqu’au jeudi 30 avril 2020 inclus

Pendant que les tour-opérateurs français se chargent de faire rentrer les 25 000 voyageurs à forfait répartis dans le monde, le SETO a pris la décision de reporter tous les voyages.



Le dimanche 15 mars 2020, l'organe de représentation des TO annonçait le report de tous les voyages jusqu'au 21 mars, deux jours plus tard cette date a été repoussée.



Cette décision s'explique par la situation sanitaire de la France, mais aussi du monde, avec des frontières qui ne cessent de se fermer les unes après les autres.



Dans ces conditions, tous les départs jusqu’au jeudi 30 avril 2020 inclus sont reportés avec émission d’un à-valoir valable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus au minimum, au tarif en vigueur du TO.