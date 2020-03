Coronavirus : le salon Food Hotel Tech 2020 maintenu

Food Hotel Tech, le salon du digital dédié aux hôtels et restaurants, se tiendra comme prévu les 16 et 17 Mars au Paris Event Center, Porte de la Villette à Paris.



" D’ampleur plus modeste que de grands événements internationaux, Food Hotel Tech n’est pas impacté par l’annonce gouvernementale récente interdisant les rassemblements de plus de 5000 personnes " indique les organisateurs dans un communiqué de presse.



Ces derniers ont mis en place plusieurs mesures. La jauge sera limitée à 2500 visiteurs simultanés pour permettre une visite dans de bonnes conditions.



Un nettoyage renforcé et un programme de désinfection seront mis en place dans toutes les zones très fréquentées. Enfin, le salon instaure le code #NoHandshake (pas d’embrassades ni de poignées de mains) et invite les participants à se saluer à la japonaise d’un léger hochement de tête.