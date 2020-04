Le salon Food Hotel Tech Paris est reporté aux 2 et 3 mars 2021

la version #Méditerranée aura lieu en octobre 2020

Food Hotel Tech Paris, le salon du digital dédié aux hôtels et restaurants, initialement prévu les 16 et 17 mars 2020 est reporté aux 2 et 3 mars 2021 au Paris Event Center, Porte de la Villette à Paris.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 27 Avril 2020

Lu 150 fois