Food Hotel Tech : "Nous sommes à poil devant Google" selon Karen Serfaty

TourMaG.com - Ils se plaignent, mais ils ont peut être gagné à la marge. Avant il n'était visible qu'en France ou dans leur région, maintenant ils le sont dans le monde entier, donc ils sont gagnants ?



Karen Serfaty : Peut-être, je n'ai pas la réponse. Par contre je ne minimise pas l'importance de la data.



D'ailleurs nous pouvons le voir avec Deliveroo et Uber Eats, car pour certains restaurateurs, par exemple mon pizzaiolo en bas de chez moi fait entre 30 et 35% de chiffre d'affaires en plus grâce à ces nouveaux canaux.



C'est une bénédiction pour lui. Aujourd'hui, il est gagnant, mais il ne sait pas à quelle sauce il sera mangé. Deliveroo et Uber Eats proposent un CRM gratuit, sauf qu'il ne sait pas de quoi il est dépossédé en partageant la data.



C'est un enjeu énorme, sauf que peu d'acteurs le saisissent, car ils ne savent pas de quoi nous parlons. Ils ne jouent pas sur le même terrain, en réalité.



TourMaG.com - Est-ce aux hôteliers de s'approprier cette problématique, de la propriété de la data, ou aux Etats ?



Karen Serfaty : Nous rentrons vraiment dans la politique, je ne sais pas à quel point les gouvernements peuvent régler cela. Nous parlons d'entreprises qui sont plus puissantes que des pays.



Le problème n'est pas dans les mains des hôteliers, mais se trouvent au coeur de Google. C'est monstrueux ce qu'ils deviennent. Nous sommes à poil devant Google, ils savent tout de vous, autant les hôteliers ne maîtrisent pas la data, que le moteur de recherche la connait par coeur.



TourMaG.com - Toutefois, nous voyons que les pros du tourisme ne voient plus le digital comme un ennemi et se soucient de plus en plus de la transformation numérique. Est-ce une vision trop idyllique ?



Karen Serfaty : Non vous avez raison, j'observe ça aussi. De toute façon, le digital et ses acteurs sont devenus tellement puissants, qu'il vaut mieux trouver un arrangement que faire la guerre.



Même Accor a perdu cette bataille, donc ils sont tous dans cet état d'esprit de trouver une façon de mieux gérer cette relation, pour après fidéliser la clientèle en direct.



TourMaG.com - Maintenant le moindre petit établissement possède son propre site internet, sa page Facebook et gère un minimum sa relation client sur le digital. Nous sentons que tout le monde a ouvert le chantier du numérique.



Karen Serfaty : Vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui il faut avoir 75 ans et ne pas avoir d'enfant, pour ne pas avoir compris cela.



Pour tout vous dire, ma mère qui a 78 ans achète et fait des réservations toute seule sur internet, donc quelqu'un d'actif dans le milieu professionnel, ne peut pas avoir ouvert ce chantier.



Après des personnes m'ont rapporté que des établissements n'ont toujours pas de PMS (logiciel de gestion hôtelière ndlr) soit ils sont totalement perdus à la campagne ou dans Paris, car les hôtels se remplissent tout seuls, mais je n'en ai jamais vu.



Cela ne coûte plus rien, puis l'Etat est très actif, pour aider le pays à se développer sur le digital, et faire que cette industrie soit au goût du jour.