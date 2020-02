Coronavirus : les prises de commandes résistent dans les agences !

Même constat du côté de Prêt-à-Partir. François Piot, PDG, précise : "les ventes sur l'Asie sont freinées, il y a un attentisme.



Et les clients sont avides d'informations ou nous demandent si nous prévoyons de glisser des masques dans nos carnets de voyages... et pas toujours sur le ton de la plaisanterie.



Plus globalement les ventes sont plutôt bonnes, voire même excellentes. Les clients moyen-courrier sont bien là !



Jean Dionnet, PDG d'Univairmer, affiche également une croissance de 2,5% sur le premier mois de l'année. "Janvier est un mois dynamique chez nous, car rythmé par les animations commerciales, et nous faisons mieux qu'en 2019", explique-t-il.



Si comme ses confrères il a dû gérer des annulations sur la Chine, ce n'est en revanche pas le cas sur les autres pays asiatiques " et il est encore un peu tôt pour se prononcer sur l'impact que pourrait avoir l'épidémie sur l'Asie", ajoute-t-il.



Laurent Abitbol, président du Groupe Marietton, note un report des voyages en Asie vers d'autres destinations. En revanche : pas d'annulations, ni de baisse globale des prises de commandes. " Tout est au vert", nous assure-t-il.



Richard Vainopoulos, président de TourCom, se veut encore plus serein. De son côté, rien à signaler sur l'Asie : " il n'y a pas de problème particulier, d'autant que globalement janvier n'est pas le mois le plus "fort", février est plus important. Et les prises de commandes s'inscrivent sur un rythme classique ".