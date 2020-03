Coronavirus : les sites d'e-commerce sont-ils vraiment les grands gagnants de la crise ?

Si Amazon semble tirer son épingle du jeu ainsi que les leaders français du e-commerce, tous les secteurs de l'économie ne sont pas logés à la même enseigne.



La plateforme conversationnelle iAdvize, qui a enregistré près de 8 millions de transactions et plus de dix millions de messages depuis le 22 février, et donc la propagation du coronavirus en France, a publié une étude sur les commandes passées.



Ainsi, chez ses clients, le secteur des produits de consommation a observé une baisse des visites (57 millions de visites) par rapport à la semaine dernière sur la période du 10 au 16 mars inclus.



Les Français se sont rués dans les magasins, dans un réflexe de survie, mais il est à noter que les transactions sont en hausse (1,5 million de transactions) de +2,4%, alors que celles du bricolage ont explosé (+24,1%) comme pour les loisirs (+16,5%).



Le grand perdant dans l'e-commerce reste malheureusement notre industrie, qui malgré une hausse des visites (+2,7% vs les 7 jours précédents), a surtout vu une baisse du nombre de transactions (-1,84%), le seul secteur à dévisser.



Toujours selon iAdvize, alors que l'activité "tourisme et le transport" ne représentait que 0,4% des conversations sur la plateforme le 23 février 2020, elle dépasse les 5% depuis le 13 mars, avec un pic à 8,8% le 15 mars 2020.



Et personne n'est épargné par la dégringolade et la gestion du service client.



" Nous faisons face, actuellement, aux questions pressantes de notre clientèle en surmontant d’inédits soucis de logistique téléphonique liés au télétravail, " explique Fabrice Dariot, le président de Bourse des Vols.



" Les ventes que nous faisons encore en ligne concernent essentiellement des vols domestiques, des rapatriements de l’étranger vers la France, majoritairement ce sont des retours à court terme. "



A la question initiale, la réponse est : oui, le e-commerce va sortir gagnant de cette crise, mais attention au coup de bâton pour ceux qui auront négligé le service client, notamment dans le tourisme.



Avec le coronavirus, les clients n'auront jamais autant eu besoin de conseils, d'écoute et de bienveillance que seul un humain est capable de donner.