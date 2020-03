Coronavirus : les spécialistes des voyages scolaires sur le pont !

"Ce sont les établissements scolaires qui ont reçu la note du Ministère de l'Education Nationale via les rectorats. Le site de l'Education Nationale a été mis à jour ensuite vers 18h dimanche avec la décision de suspendre les voyages en cours et à venir"

c'est particulièrement critique. Nous n'avons eu aucune concertation

Mars est le plus gros mois de départs de 2020

Les spécialistes des voyages scolaires sont sur le pont.Depuis dimanche 1er mars 2020 en fin de journée les premiers établissements ont fait remonter aux voyagistes la directive concernant la suspension de l'ensemble des voyages scolaires à l’étranger et, en France, dans les zones identifiées comme des "clusters*" jusqu'à nouvel ordre.explique Sabine Bonnaud, déléguée générale de l'Unosel (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et formation en langues).Résultats, les voyagistes se retroussent les manches pour gérer les départs de la semaine. Une décision qui tombe en pleine haute saison pour les départs : "" ajoute la déléguée générale." illustre Antoine Bretin directeur des séjours jeunes chez Verdié Voyages et également administrateur de l'UNOSEL.