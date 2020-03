Coronavirus, Quai d'Orsay : le client doit-il supporter les frais d'annulation ?

Je réagis au message du MEAE (Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères) publié dans la soirée du dimanche 1er mars 2020, qui conseille « dans la mesure du possible » de « différer ses déplacements à l’étranger . »



Le monde du tourisme est, depuis plusieurs décennies, un monde de droit. Plus précisément de droit de la consommation de source européenne.



Je dirai même un droit spécial de la consommation, ce que les consommateurs et leurs associations, comme les juges, ne manquent pas de nous rappeler lorsqu’ils épinglent un professionnel, qui selon eux ne respecte pas ce droit.



Depuis le début de l’alerte au coronavirus – pour ne pas dire la psychose – les professionnels essaient justement de se conformer à leur droit, qui exige, avant le départ :



- De rembourser sans frais les contrats que des circonstances exceptionnelles et inévitables impacteraient de manière importante, à destination ou à proximité immédiate, dans leur exécution ou dans celle du transport des passagers vers le lieu de destination.



- De proposer également la modification du contrat si des éléments essentiels (seulement) de ce contrat sont impactés : si le client préfère et l’accepte, son contrat peut donc être modifié (dates, destination). Mais il peut toujours préférer l’annulation sans frais.



C’est la loi.