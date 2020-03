Coronavirus : les touristes en Inde priés de rentrer chez eux "sans délai"

Le Ministère souligne aussi que de nombreux États comme le Kerala, le Karnataka, le Punjab, l'Andaman, les États du Nord-Est et certains autres États ont émis un avis interdisant l'entrée de touristes étrangers dans leur État et interdisant les visites touristiques.



"Si des touristes étrangers entrent dans ces États, ils sont mis en quarantaine pendant 14 jours y compris ceux qui s'y trouvent déjà.



Nous croyons savoir que d'autres États vont également émettre des avis similaires."



Il est donc conseillé aux touristes/clients étrangers des réceptifs de prendre un vol international et de rentrer dans leur pays sans délai.



Cette action de notre gouvernement est prise pour la protection des citoyens de notre pays et pour contenir le virus et surmonter la situation actuelle.



Nous comptons sur votre compréhension et avons besoin de votre coopération."