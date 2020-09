Coronavirus : quelles sont les mesures supplémentaires décidées par les préfets à Marseille et Bordeaux ?

Le préfet des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand a indiqué que le port du masque serait obligatoire de six heures à deux heures dans 27 communes du département, où le taux d'incidence est supérieur à 100 pour 100 000 habitants.



Si à Marseille la protection est obligatoire depuis de nombreuses semaines, cela n'a pas empêché le virus de circuler et les départs des nombreux touristes n'a rien changé à la situation.



Ainsi, les événements de " grande ampleur ", dont la Foire internationale de Marseille et les Journées du Patrimoine seront annulés.



Cette mesure sur les annulations des événements prend date à partir du 1er octobre 2020.



De plus, les rassemblements de plus de 10 personnes interdits sur les plages, dans les jardins publics et une fermeture de ces espaces à partir de 20 h n'est pas exclue.



Les événements privés de plus de 10 personnes sont amenés à être différés, quand les sorties scolaires sont suspendues en primaire et secondaire.



Concernant les événements sportifs et culturelle, la jauge habituelle ne devra pas dépasser plus de 1 000 personnes.



" Les bars, restaurants et cafés demeureront fermés de 0h30 à 6h du matin, de même la consommation debout n'est pas autorisée et seront interdites les consommations partagées, " précise le Préfet.



La vente d'alcool à emporter et sa consommation seront interdites après 20h.



Pour assurer que ces mesures seront appliquées, les contrôles devraient être plus nombreux et fréquents.