Corsair : le dernier des Boeing 747 français tire sa révérence

Les Jumbos de Corsair font les beaux jours de la compagnie et deviennent aussi des objets de communication.



Dans les année 2000, elle dispose de trois 747 immatriculés SEA, SUN, SEX !



le premier arbore sur ses flancs une jolie vague bleue, le deuxième un grand soleil, le troisième… une bouche pulpeuse.



Le buzz sera énorme mais on frôlera l’incident diplomatique lorsque l’avion F-GSEX et ses grosses lèvres rouges devra se poser à Djeddah pour une escale technique vers l’Ile de La Réunion.



Il y’a quelques années, c’est aussi à bord d’un 747 qu’eu lieu une fête de la musique mémorable dans le ciel de France avec un concert des Frero Delavega.



Comme pour l’A.380 ou l’A.340, la crise sanitaire envoie donc un peu plus vite que prévue à la casse les derniers 747 français.



Après un dernier passage a basse altitude pour saluer Orly et les personnels, le F-GTUI, vol SS747 a fait rugir une dernière fois ses moteurs pour prendre de l’altitude.



Il laisse derrière lui une compagnie en situation délicate. Les opérations reprennent doucement mais à ce jour, et malgré les appels à l’aide, elle ne semble pas avoir obtenu les fameux prêts garantis par l’Etat.



Des prêts quelle réclame à corps et à cris depuis plusieurs semaines et dont le PDG Pascal de Izaguirre rappelait qu’ils étaient indispensables ‘’pour s’en sortir’’.