Corsair : Frédérique Béziat est nommée Directrice des Ressources Humaines

Frédérique Béziat est nommée Directrice des Ressources Humaines. Elle a rejoint Corsair le 1er juin et pris ses fonctions le 17 août. En tant que membre du comité exécutif, elle reporte directement à Pascal de Izaguirre, Président Directeur général de la compagnie.



Enea Fracassi est nommé de son côté Directeur Technique et Flotte. Il prendra ses fonctions le 1er septembre. Membre du comité exécutif, il reporte directement à Eric Trautmann, Directeur général adjoint Opérations.



Juriste de formation et titulaire d’un DESS en droit social, Frédérique Béziat intègre HEC Paris pour suivre le cursus CESA, en Ressources Humaines et Organisation, puis rejoint, en 2013, l’IESE Madrid, pour y suivre un Executive Leadership Program.



Elle débute sa carrière en tant que juriste droit social puis prend le poste de Responsable des relations sociales en 2005 au sein d’ICADE.



" En collaboration avec les DRH du Groupe, elle va notamment participer et conduire les négociations collectives et piloter les réunions des CE dans un contexte de réorganisation ." explique un communiqué de presse.