Corsair : Isabelle Hervouet nommée responsable marketing, digital et expérience client

Diplômée de l’INSEEC et de l’Université de Berkeley en marketing et publicité, Isabelle Hervouet a acquis une solide expérience dans les domaines du marketing et digital dans les secteurs du retail, de l’immobilier, de la banque et des télécoms.



Après avoir débuté sa carrière professionnelle chez Orange en 1994, Isabelle Hervouet a ensuite occupé des fonctions marketing chez NOOS.



Dernièrement, elle occupait le poste de directrice digital, acquisition et engagement client chez Unibail.