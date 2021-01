Corsair : plus d'une centaine de postes concernés par le PSE

La réorganisation entraînerait la suppression de 61 postes et la modification de 19 postes sur les 339 CDI du personnel SOL (effectif au 1er janvier 2021).

Il est par ailleurs prévu la création de 14 postes.



" Cette évolution de l’organisation est cependant indispensable pour améliorer notre compétitivité et assurer la pérennité de Corsair.



La crise de la Covid-19 a exacerbé la concurrence sur nos lignes coeur de métier, et l’efficacité de notre organisation est clé pour nous développer sur nos marchés et tenir nos engagements vis-à-vis de l’Etat et de nos actionnaires.



Nous mettrons tout en oeuvre pour accompagner au mieux les collaborateurs concernés, " a commenté, Pascal de Izaguirre, le patron de Corsair.