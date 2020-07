Corse Incentive, une équipe d'experts pour vos séminaires, incentives et events du Nord au Sud de la Corse

Un vieux dicton dit que "la Corse, c’est mille îles en une seule". Et c’est bien vrai.L’île de beauté est un petit monde à elle seule qui regorge de paysages variés allant des fraîches forêts de pins de pleine montagne aux plages paradisiaques de sable blanc à l’extrême-sud, en passant par les rivières émeraude, les plaines et domaines viticoles, les falaises calcaires ou les sommets enneigés du centre.Nos clients nous confessent souvent avoir fait le tour du monde, mais être toujours bouleversés par l’île.Mais la Corse destination business, c’est aussi un réseau de prestataires de qualité, des professionnels passionnés par leur île qui savent travailler et adapter leurs structures et produits aux exigences du MICE et de l’évènementiel.Difficile donc de faire un choix tant l’offre est variée et de qualité, mais s’il fallait donner un coup de projecteur sur un lieu peut-être moins connu pour organiser un séminaire en Corse ou un event, ce serait pour moi la région du Cap-Corse. L’île dans l’île. Cette péninsule au Nord regorge de trésors patrimoniaux et naturels cachés.Nous avons organisé de très beaux événements là-bas, du COMDIR de 20 personnes VIP au groupe de 700 personnes. Le résultat était identique : un souvenir impérissable pour tous les participants, et l’impression d’avoir partagé quelque chose qui durera.La Corse est souvent décrite comme la plus proche des îles lointaines et sa position géographique en fait une destination plus pertinente que jamais.Je serais donc tenté de vous dire qu’en ce moment ma pépite, mon adresse secrète c’est la Corse, mais je ne jouerai pas vraiment le jeu.Nous en aurions tant à partager. Il existe cependant un lieu évènementiel qui se trouve sur les hauteurs du Nord de l’île et depuis lequel le point de vue est imprenable. Le maquis y dévale la montagne pour plonger dans l’eau.Lors des soirées que nous organisons là-bas, quand le soleil se couche, l’horizon se colore en bleu azur et rose, et on peut admirer un verre à la main les îles toscanes (Elba et Capraia entre autres) perdues dans l’immensité de cette mer Méditerranée. Il y a un goût de bout du monde et c’est proprement magique.D'abord et avant-toute chose, la destination France c’est la variété de ses paysages, ce formidable catalogue de sites naturels parfois méconnus, qui constitue un vivier inépuisable pour le secteur du tourisme d’affaires.Et puis bien sûr comment ne pas citer ses villes, son patrimoine unique et sa culture gastronomique exceptionnelle.Dans notre secteur du MICE et de l’event, cette richesse, cette variété, ce caractère humain et cette proximité sont des atouts considérables qui sont synonymes d’un contenu riche, de déplacements plus courts, de sécurité et finalement de nouveauté.Au-delà, faire le choix d’une destination en France peut-être aussi perçu comme un acte citoyen en ces temps troublés.A nous agences de voyages, réceptifs, OT et acteurs du public, de communiquer en ce sens, de faire découvrir, de mettre en avant. Peut-être de ré-enchanter la destination.L’ailleurs et l’étranger font toujours rêver, mais parfois il est bon de se rappeler que dépaysement, découverte et magie ne sont pas conditionnés à la distance parcourue.Le territoire français est vaste et regorge de trésors et de compétences. Il faut peut-être changer notre regard, communiquer et amener de la curiosité et du rêve. Il faut redécouvrir ces régions et leurs habitants également, pour redonner, pourquoi pas aussi, un peu plus de sens à ces événements professionnels.