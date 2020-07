Corsica Exclusive (Affaires) Spécialiste du tourisme d’affaires en Corse

Spécialiste de la Corse, Corsica Exclusive est une agence réceptive (DMC) spécialisée dans les évènements d’entreprises. Nous apportons notre compétence dans tous les aspects de la gestion d’évènements : de la réflexion à la réalisation sur le terrain en passant par l’élaboration de programmes sur-mesure, nous mettons à disposition notre connaissance parfaite du terrain et notre savoir-faire pour vous faire découvrir notre Corse. Retrouvez-nous sur www.corsica-exclusive.com

Corsica Exclusive



2015



Groupama



IM02A160003







Avec notre équipe, venez découvrir les multiples atouts qu’offre la Corse en termes d’activités, de culture et de gastronomie ! Corsica Exclusive s’attache à promouvoir l’incroyable richesse du patrimoine naturel et culturel de l’île. Renommée pour ses eaux cristallines, ses hautes montagnes acérées et sa gastronomie, la Corse jouit aussi d’une longue tradition d’hospitalité que nous travaillons à transmettre à nos clients. Nous mêlons la découverte des sites incontournables de l’île à celle de lieux secrets souvent réservés aux initiés. Nous vous invitons à vous immerger dans « notre » Corse au charme discret et authentique empreinte de traditions et de rites ancestraux, que votre séjour soit riche de sens et d’explorations.



Corsica Exclusive vous accompagne dans vos projets de séjours affaires : Séminaires, incentives, teambuildings, congrès, voyages de presse, lancements de produits, venue Finder, séjours exclusifs…Avec notre équipe, venez découvrir les multiples atouts qu’offre la Corse en termes d’activités, de culture et de gastronomie ! Corsica Exclusive s’attache à promouvoir l’incroyable richesse du patrimoine naturel et culturel de l’île. Renommée pour ses eaux cristallines, ses hautes montagnes acérées et sa gastronomie, la Corse jouit aussi d’une longue tradition d’hospitalité que nous travaillons à transmettre à nos clients. Nous mêlons la découverte des sites incontournables de l’île à celle de lieux secrets souvent réservés aux initiés. Nous vous invitons à vous immerger dans « notre » Corse au charme discret et authentique empreinte de traditions et de rites ancestraux, que votre séjour soit riche de sens et d’explorations.Retrouvez les photos de nos événements sur https://www.corsica-exclusive.com



La grande force de Corsica Exclusive aujourd’hui est un savoir-faire incomparable et un esprit ouvert et volontaire. Notre équipe, composée de professionnels jouissants d’une solide expérience, saura vous proposer des programmes qui vous correspondent avec le souci constant d’apporter une touche originale et exclusive à votre séjour. Avec rigueur et écoute, nous travaillerons avec vous dans un esprit de partenariat et de confiance.

La personnalisation des services que nous vous proposons tend à faire de votre évènement une expérience unique dont vous garderez longtemps le souvenir.



Nos atouts :



• Une connaissance pointue de toutes les régions de Corse (région d’Ajaccio, Balagne, Extrême Sud, Cap Corse, centre Corse,…)

• Un réseau de prestataires de confiance triés avec soin,

• Réactivité et réponses soignées à vos demandes de devis,

• Elaboration de programmes sur-mesure et clé en main, imagination, exclusivité et respect du cahier des charges.

• Une maitrise de la coordination générale de votre séjour : hôtellerie, restauration, activités, transferts, …

• Capacité à obtenir autorisations pour l’ouverture de lieux d’exception fermés au public,

• Discrétion, perspicacité et professionnalisme dans l’encadrement de vos évènements.



Groupes

Incentive

Séminaires

Sociétés

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Circuit

Conciergerie

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Médical

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Activités de pleine nature

Activités nautiques

Architecture

Aventure

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Golf

Navigation

Œnologie

Plongée

Rafting

Randonnée

Snorkeling

Soirées de gala / Réceptions dans des lieux d'exception

Sport





Séminaire d’exception au cœur de la Balagne – 3 Jours / 2 Nuits – de 10 à 50 personnes



Alliant travail et découverte, ce séjour d’exception dévoile une Corse secrète et réservée aux initiés.

Après une première journée de travail dans un très bel hôtel 5* de Calvi à la salle de reunion offrant une belle vue sur le golfe, les clients s’aventureront au cœur de la sublime réserve de Scandola (classée par l’UNESCO) à bord de bateaux semi-rigides tout confort. Ils déjeuneront dans un restaurant lové au cœur d’un golfe sauvage. Le soir, un diner aux saveurs corses sera organisé dans un lieu insolite privatisé pour le groupe. Le troisième jour sera consacré à la découverte des impressionnants « villages-châteaux » qui jalonnent la montagne corse et qui sauront dévoiler tous leurs atouts gastronomiques et artisanaux.



Incentive Nature & Gastronomie en Corse du Sud – 3 jours / 2 nuits – de 20 à 150 personnes



Sous forme d’un teambuilding de trois jours, venez découvrir les incroyables potentialités sportives et culturelles de la Corse du Sud.

Corsica Exclusive vous propose de renouer avec la nature Corse en proposant un mini-raid découverte qui allie canyoning, randonnée, VTT, kayak de mer, snorkeling en (activités accessible à tous) et une découverte gastronomique des spécialités locales. Vous serez immédiatement immergés au cœur de la nature en partant pour une course d’orientation qui prendra fin à proximité d’un site de bivouac. Le deuxième jour sera consacré au canyoning dans un site d’exception aux eaux cristallines. A la fin de l’activité, vous vous réconforterez avec le « spuntinu » corse proposé par un foodtruck venu spécialement pour vous sur le site de l’activité. Dîner sous forme d’ateliers dégustations. Le troisième jour est consacré aux activités nautiques, au cœur des eaux turquoises de la Méditerranée : Kayak de mer et snorkeling avant de déjeuner dans un restaurant de plage réputé.



• Incentive à bord d’un bateau de croisière privatisé – 3 jours/2 nuits – de 300 à 700 personnes



Un programme dynamique et inattendu

Depuis Marseille, les clients embarqueront à bord d’un bateau croisière privatisé et mettront le cap vers l’Île de Beauté dans une ambiance festive. La première nuit à bord, les clients profiteront d’une soirée sur le thème des îles et de la plage qui les emmèneront jusqu’au bout de la nuit. Au petit matin, le bateau accostera dans le port d’Ajaccio et le groupe rejoindra un superbe domaine privatisé pour le groupe. Dans cet havre de paix, situé en bord de mer, les clients pourront s’adonner à diverses activités « mer & nature », à disposition spécialement pour eux. Après un déjeuner corse dans la vieille bergerie du domaine, les participants repartiront pour une visite du golfe en bateaux semi-rigides avant de finir sur le bateau. Le soir, la soirée de gala sera dressée dans la grande salle de bal du navire où chanteurs et DJ donneront le meilleur pour clore un séjour inoubliable. Au petit matin, à Marseille, tout le monde rejoindra sa région.





Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Italien



Vos contacts :

Fanny CARRE

Directrice service MICE

fanny@corsica-exclusive.com

Mobile : +33 (0)6 6 41 61 41 02



Anaïs FRANCOIA

Directrice commerciale

anais@corsica-exclusive.com

Mobile : +33 (0)6 52 10 11 14



Adresse postale : Corsica Exclusive

16 Boulevard Pascal Rossini

20000 Ajaccio



Site web : www.corsica-exclusive.com



