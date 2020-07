Corsica Incoming Faire la différence

CORSICA INCOMING est un réceptif GROUPES, MINI-GROUPES et INDIVIDUELS SUR MESURE.

Envie d’un circuit à thème, d’une visite insolite ? entre œnologie, randonnées zen, pique-nique dans le maquis et pêche en mer, nos équipes s’occupent de tout ! Dîtes adieu aux circuits formatés, proposez à vos clients une expérience unique dans un cadre exclusif, la Corse.

Dénomination :

CORSICA INCOMING



Date de création :

2017



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM 069 17005



Corsica Incoming

L’expertise et la passion de la Corse



Spécialiste de la Corse, l’agence réceptive B2B Corsica Incoming propose aux professionnels du tourisme de groupe des programmes sur-mesure en fonction des attentes et des budgets de leurs clients.



Créativité et innovation, c’est le credo de Corsica Incoming. Notre présence sur le terrain nous permet de proposer des produits innovants, et de garantir des prestations de qualité 100 % fabrication locale grâce aux liens forts que nous tissons au quotidien avec nos partenaires locaux.



GROUPES A PARTIR DE 20 PARTICIPANTS SUR MESURE.



Envie d’un circuit à thème, d’une visite insolite ? entre œnologie, randonnées zen, pique-nique dans le maquis et pêche en mer, nos équipes s’occupent de tout ! Dîtes adieu aux circuits formatés, proposez à vos clients une expérience unique dans un cadre exclusif, la Corse.

MINI GROUPES DE 8 A 20 PARTICIPANTS



Nous ouvrons l’accès à des régions inaccessibles aux grands autocars de 10 ou 12 m. Vos clients pourront visiter des villages de montagnes, préservés des grands flux touristiques et accéder à des marines insoupçonnées du littoral.



CLES EN MAIN



Nous mettons à votre disposition une gamme complète de circuits, combinés, séjours et courts séjours. Demandez vos codes d’accès pour notre site B2B



GIR



Nous négocions et établissons pour vous les meilleures conditions pour vos programmations en brochure. Nous ouvrons l’accès à des régions inaccessibles aux grands autocars de 10 ou 12 m. Vos clients pourront visiter des villages de montagnes, préservés des grands flux touristiques et accéder à des marines insoupçonnées du littoral.Nous mettons à votre disposition une gamme complète de circuits, combinés, séjours et courts séjours. Demandez vos codes d’accès pour notre site B2B http://corsica-incoming.pro Nous négocions et établissons pour vous les meilleures conditions pour vos programmations en brochure.

INDIVIDUELS SUR-MESURE



Nous fabriquons le voyage à votre mesure. Des hôtels partenaires en 4 et 5 étoiles, des sites privilégiés, des activités privatisées rien que pour vous. Nous vous offrons des road trips inédits et des séjours exclusifs pour une autre vision du voyage.



Au service des professionnels du tourisme : 100 % B2B



Corsica Incoming se positionne comme un appui technique et commercial au service de ses clients.

« Pour chacun de leurs projets, nous assurons aux professionnels du tourisme un accompagnement commercial à la carte (argumentaires, informations techniques, conseils…) jusqu’au retour de leurs clients (suivi et assistance). Nous sommes à leur écoute pour leur faire bénéficier de notre expérience de la destination Corse.

Des produits qui font la différence. 100 % Sur Mesure :



Loin des circuits formatés, nous voulons proposer à nos clients une expérience unique dans un cadre exclusif, la Corse. Nos équipes sont perpétuellement à la recherche de l’originalité et de l’insolite.

Au-delà des plages et des sites très touristiques, nous vous présentons la Corse autrement, plus authentique, entre charme et traditions. Nous voulons vous dévoiler une autre Corse, faite de rencontres et d’échanges, et surtout d’une parfaite connaissance de l’île, son histoire, son patrimoine et sa nature préservée.

Une parfaite connaissance de l’île, Une veille constante sur le terrain.



Rencontres et visites régulières de nos partenaires locaux avec qui nous avons tissé des liens forts. Nous sommes constamment sur les routes de l’île, à la recherche des pépites : la petite chapelle en forêt, la terrasse qui domine le monde, la chambre au charme d’antan, le restaurant aux recettes secrètes de grand-mère.

Toujours sur le terrain, afin de proposer des produits innovants, garantir la qualité des prestations et offrir à vos clients de profiter de leur voyage en toute quiétude.



• VISAGES ET PAYSAGES de CORSE.



Mémorables rencontres et indicibles beautés de l’île. 8 JOURS / 7 NUITS, en pension complète.

Faire un circuit en Corse, c’est révéler toutes les richesses de l’île en quelques jours. Alterner les villages de pêcheurs et les centres historiques, les plages de sable fin et les massifs montagneux, les rencontres avec des producteurs ou des artisans et les balades en mer. Vous aimez les circuits méticuleusement organisés, nous facilitons vos visites grâce à l’assistance de guides conférenciers locaux amoureux de leur île et impatients de vous la dévoiler.

Ce circuit est un grand tour de Corse qui rassemble tous les sites incontournables de l’île de beauté. Il a été pensé pour ne pas faire vos valises tous les jours : 2 nuits par hôtel. Découvrez chaque jour une facette différente de la Corse et profitez de votre hôtel de séjour en fin de journée.



Tarif à partir de :

655 €*. Base 40 participants. Passage de votre autocar et traversées maritimes incluses.

679 €*. Base 40 participants. Privatif. En RDV sur place. Autocar local.

• TRESORS CACHES EN CORSE DU SUD.



Combiné entre Ajaccio et Porto Vecchio ou Bonifacio. 8 JOURS / 7 NUITS. Moins de 20 participants.

Découvrir d’extraordinaires paysages en prenant son temps, s'imprégner pleinement de la nature qui nous entoure, favoriser les rencontres et savourer les plaisirs de la table, sont les atouts de ce circuit. Nous vous proposons une découverte privilégiée de la Corse : visiter des ateliers de fabrication artisanale dans des villages inaccessibles aux grands autocars, faire des promenades sur les sentiers du littoral ou en forêt ; découvrir la riche histoire de l’île et de son patrimoine grâce à des guides conférenciers corses ; déguster les produits des exploitations agricoles dans des fermes-auberges.



JOUR 1 : Arrivée sur Ajaccio.

JOUR 2 : Marché de producteur. Rencontre et déjeuner à la ferme dans le Haut Taravo.

JOUR 3 : Traversée de la montagne corse. Aiguilles de Bavella.

JOUR 4 : Journée à la carte entre plages du Sud, Porto Vecchio et Bonifacio.

JOUR 5 : Dégustation de vin d’amphore, visite d’un domaine oléicole et moulin à huile. Dégustation d’huitres et visite d’une distillerie.

JOUR 6 : Sartène et les plages du Sud .

JOUR 7 : Grand Site de la Parata. Spuntinu (casse-croûte de spécialités corses) dans un vignoble BIO.

JOUR 8 : Retour par aéroport Ajaccio Bonaparte.



Tarif à partir de : Consultez-nous. Les tarifs dépendent du véhicule choisi : moto, voiture, mini-bus….

• ROAD TRIP EXCLUSIF



8 JOURS / 7 NUITS, en logement et petit déjeuner



« Un voyageur qui manque d’observation est un oiseau sans ailes ». Inspirés par cette citation, nous vous proposons une immersion dans multiples facettes de l’île. Nous construisons des itinéraires sur mesure, inspirés par vous : vos goûts, vos envies… ou un thème particulier, tel que la rencontre avec des artisans, la faune et la flore corses, la gastronomie, l’histoire. Nous partageons nos coups de cœur : les plus beaux hôtels, des visites privatives et des lieux d’exception.



Tarif :

Entre 3159 € et 4585 €*, par pax, base 2, en RDV sur place. *selon la période de séjour et la date de réservation.



* Ce prix comprend : La location d’un cabriolet durant 7 jours, pris et rendu à l’aéroport de Bastia, 7 nuits en hôtels 4 et 5 étoiles, en Junior Suite vue mer, les 7 petits-déjeuners buffet, les visites privatives mentionnées. Nos documents de voyages électroniques.



Horaires : De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Et une permanence accessible 7j/7 et 24h/24 durant le voyage.

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Italien



Vos contacts :

Florence BURNEL

Directrice de Production

contact@corsica-incoming.com

Tel : +33 (0)9 67 17 37 69



Adresse postale : 13 Lot. Arbucetta 20620 BIGUGLIA



Site web : http://corsica-incoming.pro



