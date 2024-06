Costa Navarino, l'étonnante saga du "capitaine Vassilis" Des hôtels de luxe, des villas privées, des restaurants, des bars, des boutiques, quatre parcours de golf, des équipements sportifs...

C'est une aventure personnelle et une saga comme il n'y en a pas beaucoup dans le monde de tourisme. Son nom ? Costa Navarino. Ce luxueux eden caché en Messénie, au sud-ouest du Péloponnèse, est l'œuvre du capitaine Vassilis Constantakopoulos, un homme parti de rien et devenu en quelques décennies un riche armateur.



Et pourtant ! En Messénie, au sud-ouest du Péloponnèse, à trois heures de route d’Athènes, réussi à surprendre son monde en conjuguant authenticité, tourisme durable et luxe dans un complexe hôtelier hors normes.



Tout un chacun croit connaître la Grèce, ses sites antiques, ses collines plantées d'oliviers, ses petits villages authentiques, ses vieilles églises, ses Cyclades aux maisons blanches baignées dans des eaux turquoise.

Et pourtant ! En Messénie, au sud-ouest du Péloponnèse, à trois heures de route d'Athènes, le capitaine Vassilis Constantakopoulos a tout de même réussi à surprendre son monde en conjuguant authenticité, tourisme durable et luxe dans un complexe hôtelier hors normes.

Son nom ? Costa Navarino. Un projet quelque peu pharaonique qui a été présenté par ses protagonistes actuels, les responsables de la société Temes SA, lors d'une récente soirée à l'ambassade de Grèce à Paris.

Au commencement, à Diavolitsi... L’aventure a débuté en 1935. Cette année-là, le petit Vassillis Constantakopoulos naît à Diavolitsi, petit village du sud-ouest du Péloponnèse.



En 1948, pour s’en sortir, sa famille est forcée de déménager à Athènes. C’est dans la capitale grecque que Vassilis voit la mer pour la première fois. Il a alors treize ans. Contraint de travailler pour aider sa famille, il doit suivre des cours du soir.



Cinq ans plus tard, il embarque au Pirée, le grand port proche d‘Athènes, pour un stage de six mois, non rémunéré, sur un bateau. Ainsi débute chichement sa fabuleuse épopée maritime.



En 1974, Vassilis Constantakopoulos fonde Costamare Shipping Co et acquiert un petit cargo qu’il nomme Carmen, comme la femme qui, rencontrée en 1962, est devenue son épouse et la mère de ses trois fils.



Dans les années 1980, en pleine crise du transport maritime, cet homme alors déjà bien établi, parie sur les porte-conteneurs. Un coup de génie.



Sa compagnie, Costamare, en devient un géant mondial. Aujourd'hui cotée à Wall Street, Costamare Inc. possède notamment 68 gros porte-conteneurs, 39 navires de vrac sec et s'est récemment lancée dans le crédit-bail.

Retour à la terre natale Dans ces mêmes années 1980, Vassilis Constantakopoulos qui a consacré jusque-là toute son énergie à la mer, décide de s'intéresser à la terre de ses ancêtres. Sa Messénie natale vit difficilement, faute d’emplois. Le temps s’y est parfois un peu arrêté. Du coup, les paysages y ont encore le charme d'antan.



En entrepreneur avisé qui voit loin, le riche armateur a compris le parti qu'il pourra tirer de cette authenticité préservée. Il va peu à peu racheter les terres de plus de 1 300 paysans pour créer, proche de la petite ville de Pylos, Costa Navarino, un domaine de 1 000 hectares, répartis sur plusieurs sites.



Son objectif affiché ? Donner un nouveau souffle à sa région natale, y attirer des touristes du monde entier et donner du travail aux enfants du coin pour qu’ils vivent mieux qu’avant et ne soient pas, comme l’avait été sa famille, obligés de partir en ville.





Costa Navarino : Navarino Dunes, le tout premier site En 1997, le « capitaine Vassilis » fonde la société Temes SA pour gérer le développement de Costa Navarino.



En 2005, lorsqu'il prend sa retraite, laissant à ses trois fils la gestion de ses sociétés, son projet est largement avancé.



En 2011, à son décès, le tout premier site, Navarino Dunes, est ouvert depuis un an. S'y trouvent deux hôtels 5 étoiles - The Romanos, a Luxury Collection Resort et The Westin Resort, Costa Navarino-, un Spa et un centre de thalassothérapie de 4000 m2, des restaurants, des bars, des installations sportives et culturelles. Et un premier terrain de golf, The Dunes Course.



La même année, un second parcours, le Bay Course, est inauguré près de Pylos.

Depuis, de nouvelles étapes Depuis, Costa Navarino a franchi de nouvelles étapes.



Le complexe est désormais installé sur quatre sites distincts abritant un total de quatre parcours de golf -tous à proximité du premier site de la destination, Navarino Dunes-, de nombreux équipements sportifs, et aussi une "place de marché" à ciel ouvert, Navarino Agora, avec un impressionnant cortège de boutiques, bars, restaurants, cinéma en plein air, etc. sur le site de Navarino Bay.



A proximité, a ouvert, en 2022, le W Costa Navarino de Marriott. Et, l'année 2023 a vu l'arrivée du complexe ultra-luxe Mandarin Oriental, Costa Navarino.



Enfin, sont en construction, sur plusieurs sites, des résidences pour une clientèle ultra riche en quête d'intimité.



Toutes ne sont pas terminées, mais elles sont déjà en vente. Leurs propriétaires auront un accès privilégié aux services et installations de Costa Navarino.



Le style de ces villas privées varie, mais toutes offriront des vues spectaculaires sur les oliveraies, sur la flore luxuriante de la Messénie ou sur la mer Ionienne. En commun, elles ont l'élégance. Et l'ultra-luxe.



Sur le site de Navarino Dunes, des villas de 300 à 500 m2 avec 4 ou 5 chambres, sur des parcelles de 1 500 m2 environ, sont proposées à partir de 2,8 millions d'€. Les prix montent jusqu'à 8,5 millions environ pour les plus grandes (1 000 m2, voire plus), sur des parcelles de 3 000 m2.



Le littoral, lui, a été préservé. Mais, pour en arriver là, il a fallu remuer des tonnes de terre et de pierres, dérouter des chemins et même des rivières. Il a fallu replanter plus de 6 000 oliviers et 2 000 arbres fruitiers. Il a fallu aussi créer deux petits lacs pour recueillir les eaux de pluies afin que les golfs ne gaspillent pas trop d'eau potable.

Le durable, véritable marque de fabrique Tout cela fait de Costa Navarino, un site touristique exceptionnel par son ampleur et son coût -un investissement de 1,2 milliard d'euros était évoqué dès 1987.



Cependant, Costa Navarino se veut plus bien plus que cela. Ouvert sur les collines et les oliveraies de Messénie propices à de belles randonnées à pied et à vélo, à la découverte de nombreux sites historiques ainsi qu’à toutes sortes "d’expériences à vivre" , par exemple des dégustations d'huile d'olive ou encore des cours de cuisine traditionnelle, ce complexe ultra-luxueux a fait du développement durable, de la protection de la faune et de la flore, sa marque de fabrique.



Un engagement qui vient de loin. Dans les années 1970, le capitaine Vassilis avait été l’un des premiers membres de l’Association hellénique pour la protection de l’environnement marin (Helmepa). Et, dès 2008, sa compagnie, Costamare, s’est pleinement confirmée aux nouvelles règlementations internationales sur le CO2.





Costa Navarino a donc veillé à ce que soient appliqués les principes de l'architecture bioclimatique, que des matériaux naturels soient utilisés, que des technologies d'économie d'énergie soient mises en œuvre et que soit réduite progressivement l’utilisation de plastiques à usage unique.



Tous ces engagements lui ont valu de décrocher la deuxième place lors des Hospitality Awards 2022, dans la catégorie « Best sustainable action » !



Costa Navarino veut atteindre, d’ici 2030, la neutralité carbone. En misant à la fois sur la réduction directe de ses émissions de gaz à effet de serre et sur la production d’



Un beau challenge. Dans une Grèce empêtrée, depuis des décennies, dans les difficultés politiques, les crises financières et économiques, le capitaine Vassilis Constantakopoulos a su, en partant de rien, se hisser au sommet.



Avant de promouvoir un style de vie écoresponsable s'inspirant des traditions agricoles locales et du riche patrimoine culturel de la région, le complexe a voulu que les constructions s'intègrent bien dans le paysage méditerranéen local.

Costa Navarino a donc veillé à ce que soient appliqués les principes de l'architecture bioclimatique, que des matériaux naturels soient utilisés, que des technologies d'économie d'énergie soient mises en œuvre et que soit réduite progressivement l'utilisation de plastiques à usage unique.

Tous ces engagements lui ont valu de décrocher la deuxième place lors des Hospitality Awards 2022, dans la catégorie « Best sustainable action » !

Costa Navarino veut atteindre, d'ici 2030, la neutralité carbone. En misant à la fois sur la réduction directe de ses émissions de gaz à effet de serre et sur la production d'énergie renouvelable.

Un beau challenge. Dans une Grèce empêtrée, depuis des décennies, dans les difficultés politiques, les crises financières et économiques, le capitaine Vassilis Constantakopoulos a su, en partant de rien, se hisser au sommet.

Et transformer sa région natale en florissante destination de luxe en misant sur le tourisme durable. Une preuve, s'il en fallait une, qu'avec beaucoup d'ambition et d'énergie, pas mal de talent aussi et un peu de chance, il est possible de faire de grandes choses.



