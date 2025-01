Grèce : le Westin Resort Costa Navarino rouvre ses portes le 27 février 2025

Les rénovations, menées par le cabinet londonien MKV Design, s’inspirent de la palette naturelle de Messénie : le vert des oliviers, les bruns terreux et les bleus de la mer. Le nouvel agencement accentue l’atmosphère chaleureuse d’un « chez-soi loin de chez soi », procurant une expérience relaxante pour tous les visiteurs.



Les intérieurs sont sublimés par des céramiques et poteries artisanales, de tissus tissés, de menuiseries et de ferronneries ancrées dans les traditions artisanales séculaires de la région, mais réinterprétées dans un style moderne et harmonieusement combinées avec des éléments contemporains. Le résultat est un environnement d’une sophistication discrète.



A ce propos, Maria Vafiadis, fondatrice de MKV Design, assure : « Le nouveau design repose sur les mêmes principes qu’auparavant, à savoir créer une expérience authentique et mémorable pour les invités ».



Dans le cadre de cette redécoration des chambres et suites, le Westin Resort Costa Navarino a également modernisé plusieurs installations communes, afin qu'elles s’intègrent harmonieusement à l'ensemble pour offrir une atmosphère de confort et de plaisir modernes.



Ainsi, le nouvel aquaparc rénové invite les jeunes visiteurs à découvrir des toboggans aquatiques. Un bassin de nage paisible a également été ajouté.



Par ailleurs, l’entrée a été repensée pour offrir une ambiance d’accueil élégante et chaleureuse.