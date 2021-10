Costa présente une nouvelle façon de voyager en croisière

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Costa présentait à un public de partenaires agents de voyages sa nouvelle plateforme de marque et ses innovations importantes.

Découvrez la vidéo de la journée événement du 3 octobre à bord du Costa Smeralda.



Rédigé par Costa Croisières le Lundi 11 Octobre 2021

La compagnie italienne renouvelle entièrement son offre en se concentrant sur l'exploration des destinations et annonce un nouveau programme d'excursions, tout en introduisant d'importantes nouveautés dans le domaine gastronomique, grâce à la collaboration de Bruno Barbieri, Hélène Darroze et Ángel León, et une nouvelle identité de marque. Tout cela à bord d'une flotte toujours plus respectueuse de l'environnement.

L'exploration des destinations au travers d'expériences uniques, tant à bord qu'à terre Costa Croisières présente de grandes nouveautés pour les vacances, puisque la compagnie italienne a complètement remanié son offre.



La nouvelle proposition de Costa est axée sur l'exploration des destinations au travers d'expériences uniques, tant à bord qu'à terre. Pour créer ces expériences, l'entreprise a travaillé sur quatre éléments principaux : la gastronomie, les excursions, le développement durable et l'identité de la marque.



" Après le redémarrage des navires, nous avons voulu renouveler notre offre en introduisant des innovations dont l’importance est telle que nous pouvons parler d'une nouvelle façon de voyager avec Costa. Nous voulons que ceux qui partent en vacances avec nous vivent des expériences uniques et enrichissantes, à travers une découverte plus authentique et plus profonde des destinations " - affirme Mario Zanetti, Directeur général de Costa Croisières. " C'est pourquoi nous avons repensé nos itinéraires en prévoyant de longues escales, en créant un nouveau restaurant où vous pourrez déguster trois menus différents liés aux destinations et conçus par trois chefs étoilés, en revoyant entièrement notre gamme d'excursions et en renouvelant notre logo. Sans oublier l'une des priorités de notre business model, à savoir le développement durable. "



La gastronomie En matière de gastronomie, Costa s'est appuyé sur les compétences de trois des plus grands chefs du monde : Bruno Barbieri, Hélène Darroze et Ángel León. Ce trio exceptionnel de chefs étoilés est parti en quête de recettes locales authentiques dans les lieux visités par les navires de Costa, puis les a réinterprétées avec son savoir-faire.



Pour tirer le meilleur parti de ce parcours gourmand, Costa Croisières propose deux grandes nouveautés pour ses clients : le restaurant Archipelago et les Destination Dish.

Le nouveau restaurant Archipelago, disponible sur le Costa Smeralda et bientôt sur d'autres navires de la flotte, propose une expérience gastronomique, véritablement unique, avec trois menus au choix, un pour chaque chef. Les menus sont composés de 5 plats raffinés, conçus comme une évocation de la mer sur laquelle vogue le navire.

Le concept et le design du restaurant sont également totalement innovants. Pour créer une ambiance intimiste, Archipelago est composé de tables qui sont autant d' "îlots" bordés par une structure en cuivre qui accueille des pièces uniques de "bois flotté", des installations faites de bois ramené de la mer.



Les Destination Dishes sont des plats individuels créés par les trois chefs, qui interprètent les traditions et les saveurs du lieu que les passagers visiteront le jour suivant. Ils sont disponibles dans les principaux restaurants de tous les navires Costa et sont inclus dans le prix.

Les excursions En matière d'excursions, la compagnie a repensé son offre pour explorer des trésors cachés et peu visités. En outre, les itinéraires de la flotte ont été conçus pour proposer les escales les plus longues jamais réalisées, en vous offrant une journée entière pour découvrir votre destination et profiter au maximum de votre temps de croisière. Les excursions de Costa deviendront ainsi de véritables expériences au cœur de chaque lieu, pour apprécier les traditions, les saveurs et les couleurs les plus authentiques.

Ces grandes nouveautés Costa seront proposées à bord de navires pionniers en matière d'innovation durable Par exemple, le Costa Smeralda, qui sera rejoint à partir de mars 2022 par son navire-jumeau, le Costa Toscana, fonctionne au GNL (gaz naturel liquéfié), la technologie qui garantit les meilleures performances environnementales dans le secteur maritime. Dans la ligne du "Manifeste pour un tourisme de valeur, durable et inclusif", le décalogue qui résume l'engagement de Costa Croisières à se développer avec les communautés locales, la nouvelle offre d'excursions proposée par Costa a été conçue précisément pour mettre en valeur les atouts spécifiques de chaque destination. Le restaurant Archipelago a également été conçu dans le souci du développement durable.



Les menus des chefs sont élaborés en accordant une grande attention au choix des matières premières, provenant principalement de producteurs locaux, et à leur traitement, dans le but d'éviter le gaspillage alimentaire.

Et ce n'est pas tout. Le bois flotté qui sert à meubler les îlots du restaurant a été récupéré grâce aux "Gardiens de la Côte", le programme d'éducation à l'environnement pour la sauvegarde du littoral italien soutenu par la Fondation Costa Croisières.



Costa Croisières reversera une partie des recettes de chaque dîner à l'Archipelago à la Fondation Costa Croisières pour soutenir ses projets environnementaux et sociaux.

Une nouvelle identité visuelle Le nouveau concept de croisières proposé par Costa fera l'objet d'une communication encore plus claire et plus efficace grâce à une nouvelle identité visuelle.



L'élément le plus innovant est le logo de la compagnie, et en particulier son trait le plus distinctif : le "C" emblématique, qui a accompagné les navires Costa dans le monde entier depuis plus de 70 ans. Le nouveau "C" est en fait l'union de deux éléments différents dans une étreinte enveloppante et sinueuse : la terre, représentée par la partie inférieure du logo en jaune, et la mer, la partie supérieure en bleu, qui, grâce à la croisière avec Costa, se rejoignent dans une même expérience.

Les nouveautés de Costa sont déjà disponibles sur les navires de la compagnie actuellement en service : → Le Costa Smeralda et le Costa Firenze, qui proposent des croisières d'une semaine en Méditerranée occidentale.

→ Le Costa Luminosa et le Costa Deliziosa, qui proposent des croisières d'une semaine en Méditerranée orientale.

→ Le Costa Diadema, qui effectue des croisières de 10 jours en Espagne et au Portugal.

Pour en savoir plus : Rendez-vous sur www.CostaExtra.fr

Le site professionnel pour consulter toutes les informations, regarder les vidéos, poser vos questions et faire vos réservations ! Le site professionnel pour consulter toutes les informations, regarder les vidéos, poser vos questions et faire vos réservations !

Lu 82 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Ôvoyages : Dubaï vitrine de la montée en gamme La Vanlife tient enfin son film référence