Covid-19 : pourquoi la précipitation russe à sortir un vaccin pose problème

L’Institut Gamaleïa a indiqué que Sputnik V a bénéficié d’une autorisation d’utilisation d’urgence . Ce type d’approbation signifie généralement que le vaccin concerné pourrait être proposé aux personnes à très haut risque d’infection, comme les travailleurs de la santé, mais pas à la population générale. On peut cependant craindre que Sputnik V ne soit prochainement administré à l’ensemble de la population russe, ce qui outrepasserait largement les limites de l’utilisation d’urgence.

L’annonce du président russe a généré de vives discussions au sujet de la « course » au vaccin contre le Covid-19. Car, bien que la rapidité soit importante, il est avant tout crucial de s’assurer que le vaccin mis au point sera efficace et sûr. La distribution d’un vaccin potentiellement dangereux et inefficace pourrait en effet avoir des conséquences à large échelle.

Les données relatives aux essais n’ont pas été publiées

Le vaccin Sputnik V avait précédemment été enregistré par l’Institut Gamaleïa dans le cadre d’un essai de phase I/II, destiné à évaluer sa sécurité et les réponses immunitaires qu’il induit chez l’être humain. Initialement, cet essai n’incluait que 38 participants.

De hauts responsables russes ont déclaré que Sputnik V avait induit une forte réponse immunitaire et que l’essai en question n’avait pas mis en évidence de « complication grave ». Rien de surprenant, car les données publiées jusqu’à présent dans le cadre d’autres essais cliniques sur l’être humain concernant la mise au point de vaccins similaires ont révélé elles aussi l’existence de fortes réponses immunitaires et l’absence de complications sérieuses.

Cependant, les données de l’essai de Spoutnik V n’ont pas encore été publiées et rien n’indique que le vaccin protège réellement, car les études de phase III, qui nécessitent des milliers de volontaires pour démontrer l’efficacité d’un vaccin et en détecter les effets secondaires rares, n’ont pas encore été réalisées.

L’Institut Gamaleïa a annoncé qu’un essai de phase III concernant Spoutnik V doit débuter le 12 août, en Russie et dans plusieurs autres pays. Toutefois, de nombreux scientifiques (y compris des chercheurs russes) ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le vaccin pourrait bientôt être utilisé dans le cadre de grandes campagnes de vaccination civile.

Quels sont les risques ?

Si nous voulons continuer à filer la métaphore de la course, il faut bien comprendre que nous devons cesser de considérer la mise au point d’un vaccin comme un 100 m. Elle tient en effet davantage du pentathlon. Dans cette discipline, chaque épreuve passée par l’athlète contribue à son score global. Pour gagner, aucune ne peut être ignorée, ou totalement ratée. Si nous essayons de participer à la course contre le Covid-19 sans tenir compte de toutes les épreuves imposées, nous risquons de nous retrouver avec un vaccin qui n’aura pas été correctement testé, ce qui pourrait s’avérer non seulement dangereux, mais aussi contraire à l’éthique. Dans ce cas, la défaite serait totale.

Décider de passer à une vaccination de masse sans avoir effectué les tests appropriés fait en effet courir d’importants risques. En particulier, si des effets secondaires non documentés apparaissent après que le vaccin aura été largement administré, le risque est de dégrader à la fois la santé de la population et sa confiance dans la communauté scientifique. Par ailleurs, si le vaccin ne protège pas les individus contre l’infection, ou si la protection est insuffisante, ceux qui ont été vaccinés pourraient croire qu’ils sont protégés alors que ce n’est pas le cas.

Notre système d’essais cliniques, méthodique, est le fruit d’enseignements qui ont souvent été acquis « à la dure ». Il a été conçu pour éviter les oublis, et pour collecter des données essentielles sur la sécurité, l’immunité et la protection des vaccins en développement.

Comme l’a déclaré le secrétaire américain à la Santé et aux services sociaux, Alex Azar :