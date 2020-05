Covid-19 : Assur-Travel lève l’exclusion épidémies sur ses contrats-phares

Ces nouveaux produits assurance santé, assistance et RC individuelle accident garantiront les assurés dans le monde entier et cela même en cas d’épidémie.



En effet l’ensemble des exclusions sont levées et Assur-Travel proposera de nouvelles garanties innovantes adaptées à la situation de crise sanitaire avec notamment la prestation «Retour anticipé en cas de risque sanitaire majeur».



Concernant l’offre assurance voyage, une nouvelle gamme de produits adaptés aux risques sanitaires est en cours de préparation et sera présentée à ses partenaires dans les prochaines semaines.



Dans l’immédiat, et pour répondre à la soif de vacances des français qui devraient majoritairement partir dans l’hexagone, Assur-Travel lance une nouvelle offre de produits dédiée à la location saisonnière «Location Secure», en cas de location frauduleuse et de non-conformité du bien loué.



Enfin une nouvelle offre, "Snow Attitude" : produit montagne / sports d’Hiver sera mise en ligne prochainement. Cette nouvelle offre permettra d’assurer les prochains séjours aux sports d’Hiver.