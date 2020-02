Covid-19 : TUI lance une opération "report sans frais" jusqu’à 15 jours du départ en Clubs

TUI France joue la carte de la souplesse.



Du 1er au 31 mars 2020, le tour opérateur propose à ses clients la possibilité de changer de date de séjour ou de destination club jusqu’à 15 jours avant le départ sans frais pour tous les départs prévus entre le 01/04 et le 06/07.



Plus de 60 Clubs Marmara et Lookéa sont concernés par cette opération baptisée " Réserver ses vacances l’esprit libre" .



Si TUI France ne cite pas l'épidémie de Coronavirus dans sa communication, il est aisé d'imaginer que cette offre doit permettre de lever les freins à la réservation.



A noter que "Réserver ses vacances l’esprit libre" annonce également le lancement de la deuxième vague de la nouvelle campagne média de TUI en télé, radio et en digital.