Covid-19 : l'espoir du vaccin qui venait du froid…

Car ne nous leurrons pas : sous couvert de santé publique c’est aussi un véritable bras de fer qui se joue sur le plan politique.



La “Grande” Russie qui vole dans les plumes de l’aigle US, voilà qui pourrait donner des ailes et faire planer grave Vladimir Poutine, plus Tsar que jamais, sur l’échiquier géopolitique mondial.



Mais ne cachons pas notre joie : les professionnels du tourisme seront les grands gagnants de cette véritable course à l'échalote que se livrent aujourd’hui Français, Britanniques, Chinois, Américains et Russes.



Sans ce sésame, la Covid-19, dont on redoute la 2e vague en France, menace de terrasser l’économie française en général et celle de l’industrie du tourisme en particulier.



Les réservations des earlybirds pour la rentrée ne sont pas vraiment au rendez-vous et les compagnies aériennes, annulent leurs vols à tire d’ailes.



Difficile dans ce contexte de croire à une relance durable du tourisme. Seul le vaccin paraît en mesure de déverrouiller les craintes et les portefeuilles de nos concitoyens.



Car n’oublions pas que les économies des candidats au voyage ont, elles-aussi, été mises à rude épreuve et que certains ont réglé des forfaits et des vols (plusieurs parfois) dont ils ne seront peut-être jamais remboursés…



Alors oui, un vaccin efficace serait le bienvenu, et vite. D’où qu’il vienne d’ailleurs, car la santé publique n’a pas de drapeau ni de frontières. Et si le “Spoutnik” est en mesure de remettre le tourisme international sur orbite, alors nous ferons abstraction de nos préférences et lui en serons éternellement reconnaissants.



Et tant pis pour Donald Trump !