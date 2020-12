Covid-19 : quelle est l'application pour évaluer le risque lié à ses déplacements en France ?

" Personne n’arrive à dire quels sont les modes de déplacements et les hôtels les plus sûrs en France. Zone rouge, orange, verte, la situation sanitaire en France évolue chaque jour.



Quelle influence ont le confinement, le port du masque, la distanciation et les gestes barrières sur ce risque ? " demande Laurent La Rocca, co-fondateur de the Treep.



L’algorithme d’EviteCovid détermine la probabilité de contamination à la Covid 19 en déplacement en tenant compte de plusieurs facteurs, comme la circulation du virus dans les zones géographiques grâce aux données du Ministère de la Santé (Data.gouv.fr), la densité de population, les précautions sanitaires prises par les gestionnaires de transport et les différents lieux traversés par les voyageurs, etc.



De plus la start-up s'est entourée de spécialiste de la question, à savoir le Dr Rafik Masmoudi qui a cosigné la section pédagogique d’EviteCovid.fr ou encore le Dr Marc Salomon, accompagnant le projet EviteCovid.fr sur l’établissement du calcul de risque de contamination à la Covid-19.



Pour finir, CDS Groupe a collecté toutes les précautions sanitaires mises en place dans les hôtels en France.