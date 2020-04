Crise Coronavirus : "small is beautiful"... Vers l'éclatement des grands Groupes ?

En Europe, 3 géants ont été construits au cours des 15 dernières années. IAG qui regroupe British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus, Level et Air Europa réalise un chiffre d’affaires de 23 milliards d’€ avec 600 appareils lesquels desservent 280 destinations en transportant plus de 100 millions de passagers.



Lufthansa et ses filiales : Eurowings, Germanwings, Swiss, Edelweiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines et LH cargo fait voyager plus de 145 millions de passagers dans ses 763 appareils, le tout pour un chiffre d’affaires de plus de 36 milliards d’€.



Enfin le groupe Air France/KLM et ses filiales Transavia Holland, Transavia France et Martinair, pèse plus de 26 milliards d’€ de chiffre d’affaires réalisé avec 590 appareils lesquels ont transporté plus de 100 millions de passagers vers 312 destinations.