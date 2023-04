Appli mobile TourMaG



Croisière sur le Nil : sur la terre des pharaons

Les temps forts de cette croisière réservent bien des surprises au visiteur en quête d’histoire, de culture et de dépaysement. A travers cette croisière de 8 jours au fil du Nil, de Louxor à Assouan, il pourra découvrir les plus beaux sites de la Haute-Égypte : Karnak, Louxor, Edfou, Philae, Kom Ombo. Avec ses incontournables temps forts : la Vallée des Rois et 4 de ses majestueux tombeaux, dont celui de Séti 1er, la visite du temple de Philae, la Perle de l’Égypte et un spectacle son et lumière à Karnak.

Au cours de cette croisière, deux mille ans d’histoire vont vous être contés et vous promettent des découvertes passionnantes, spectaculaires et inoubliables.

De Louxor à Assouan, la vallée du Nil égrène ses temples majestueux, ses nécropoles, ses pyramides, ses joyaux millénaires, mais aussi, ses petits villages animés. Ce voyage en Haute-Égypte est une respiration dans un parcours caractérisé par la démesure architecturale.

👉 Plus d'informations sur www.croisieurope.com/destination/croisiere-egypte-nil

