Croisières : "c'est parce que notre protocole est efficace que nous détectons des cas !"

TourMaG.com - La découverte de cas covid parmi les passagers à bord de plusieurs navires ont fait la Une des journaux. Pourtant les protocoles mis en place pour effectuer des croisières sont stricts...



Erminio Eschena : Je dirais que c'est justement parce que le secteur de la croisière a mis en place des très protocoles très stricts et efficaces que nous détectons des cas. Nous sommes la seule industrie qui teste tous nos personnels et tous nos clients !



Si un tel protocole était appliqué à un avion, un train, un village club, un hôtel, à un cinéma ou à un métro nous aurions beaucoup plus de cas.



Notre protocole est à la fois notre force et quelque part nous récoltons aussi la rançon de son efficacité.



Il ne faut pas oublier que 100% des passagers à bord sont vaccinés, ils doivent passer des tests avant d'embarquer et ils se refont tester à bord pendant la croisière.



C'est grâce à ce dispositif de détection pointu que nous arrivons à mesurer la situation sanitaire à bord.



TourMaG.com - Que se passe t-il pour les personnes testées positives ?



Erminio Eschena : La majorité des cas sont asymptomatiques et ils sont pris en charge et isolés dans des conditions qu'aucun métro, qu'aucun village club ou qu'aucun avion ou aéroport ne pourrait mettre en œuvre.



Ils sont accompagnés médicalement et transférés à leur domicile par des moyens qui n'impactent pas les structures publiques. Donc est ce qu'il peut y avoir des cas ? oui !



Est-ce que nous sommes capables de les détecter ? Oui ! Est-ce que nous sommes le seul secteur capable de les détecter ? Oui ! Est-ce que nous sommes les seuls capables de leur apporter de l'isolement immédiat ainsi qu'aux cas contacts ? oui !



Est-ce que nous sommes les seuls à apporter un encadrement médical immédiat ? Oui ! Est-ce qu'on est les seuls à ne pas impacter les structures publiques et organiser le transport des personnes qui en ont besoin jusqu'à leur domicile ? Oui en effet !



TourMaG.com - Quel serait le message que vous souhaiteriez faire passer aux voyageurs et aux agences ?



Erminio Eschena : Le protocole est là pour apporter des réponses à ce variant car il permet de détecter et au besoin d'isoler et d'accompagner médialement les cas positifs.



Donc aujourd'hui encore les vacances en croisière restent les vacances les plus sécurisées et la promesse loisirs à bord des navires reste extrêmement forte.