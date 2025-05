58 navires livrés d’ici 2036 : la croisière monte en gamme !

L’année 2025 verra la livraison de 11 nouveaux navires de croisière, pour un montant global de plus de 10 milliards de dollars.: selon la CLIA , le carnet de commandes mondial comprend désormais 58 navires océaniques jusqu’en 2036.Derrière les chiffres, une tendance se dessine clairement :Le segment luxe , longtemps confidentiel, explose : 97 navires en 2024, contre 28 seulement en 2010.Les compagnies misent sur une clientèle plus exigeante, plus sensible aux destinations originales et à l’impact environnemental. Résultat :