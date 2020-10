Croisières : la réponse musclée d'Erminio Eschena (CLIA) à Jean-Baptiste Lemoyne

TourMaG.com – Malgré ça, rien ne bouge et rien n’avance ?



Erminio Eschena : Lundi matin le comité interministériel du tourisme se tenait et rien ne bouge.

Les protocoles sanitaires mis en place par les compagnies de croisières ont montré leur robustesse et efficacité aussi bien dans la prévention et la détection de la Covid-19 que dans la maitrise de toute la chaine, à quai comme à bord ainsi qu’à terre avec uniquement des excursions « bulle ».



De plus, la position de la France n’est pas la bonne en se basant sur une jauge en valeur absolue, les fameux 250 passagers. Cette mesure n’est pas correcte, car elle ne prend pas en compte la diversité de l’offre des croisiéristes.



D’ailleurs la jauge relative, préconisée par les instances européennes, est déjà appliquée par les autres pays, dont l’Italie, sauf en France.



Il ne faut pas que le gouvernement oublie que l’industrie a une contribution économique majeure en France, se chiffrant en milliards d’euros par an et en dizaines de milliers d’emplois directs et indirects.



TourMaG.com – Et donc de relancer le tourisme ?



Erminio Eschena : Toutefois, je tiens à rappeler que l’exécutif français a déployé des moyens considérables aux distributeurs, mais le temps est venu d’une vision à moyen et long terme.



Il est indispensable de rétablir l’offre des producteurs, sinon une deuxième crise va s’abattre sur les agences de voyages. Si elles n’ont plus de produits, elles n’auront plus rien à proposer à leurs clients.



Il est venu le temps de restructurer l’offre et les croisières contribuent copieusement à remplir les étals, permettant de sauver les agences.



Elles peuvent offrir à leurs clients, un embarquement de proximité. Les croisiéristes sont parmi les plus gros contributeurs aux rémunérations des agences. La commission des croisiéristes est double par rapport à la moyenne du tour-opérating classique.



Même le débat sur les tests antigéniques que tout le monde souhaite voir débarquer en France et bien cela fait des mois que les bateaux de croisières en sont dotés. Aujourd’hui, ils sont réclamés dans les aéroports français.



Il ne faut pas faire amalgame entre les mesures prises, la situation sanitaire et la reprise des croisières.



Voici un argument que l’on me rétorque souvent : comment voulez-vous que l’on puisse dire aux Marseillais ou Parisiens qu’ils ne peuvent pas aller boire un café dans le bar en bas de chez eux, mais sur un bateau de croisières.