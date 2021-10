Croisières : les rejets en mer des scrubbers bientôt interdits

A partir du 1er janvier 2022, les rejets en mer des scrubbers seront interdits à l'intérieur des ports français

Les navires de croisières ne pourront plus à partir du 1er janvier 2022 rejeter en mer les eaux issues des systèmes de lavage des fumées (scrubbers) installés à bord des paquebots. Selon la direction des Affaires Maritimes, ce procédé est jugé comme néfaste sur le milieu marin, en raison d'eaux plus acides et plus turbides que celle de mer.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 25 Octobre 2021

Lu 93 fois