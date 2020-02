DITEX : Decoov lance une brochure Mexique et Costa Rica

TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Christophe Troalic : Nous présenterons officiellement deux nouveautés "phare" notre brochure Mexique et Costa Rica sous la marque Decoov. La brochure de 34 pages sera distribuée début mars en agences et agrémentée de possibles extensions ou voyages sur le Panama et le Guatemala.



TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Christophe Troalic : Notre équipe commerciale sera à leur écoute afin de les renseigner sur nos circuits EN DÉPARTS GARANTIS et sur notre production « à la carte » sur Italie, Cuba, Mexique et Costa Rica.