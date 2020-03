DITEX : Destination Pologne dévoilera ses dernières nouveautés sur le salon

TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Julien Hallier : Notre équipe 100% francophone fait preuve au quotidien d'une créativité débordante.



Nous avons ajouté ces dernières semaines plusieurs nouveautés à notre catalogue de produits.



Les programmes « Sur les traces de la série The Witcher en Pologne du Sud », « La Pologne du Sud à vélo », « Culture et bien-être en Pologne du Sud », « Route de l’Unesco en Pologne », « Culture et golf à Cracovie » soulignent notre volonté permanente de répondre aux besoins de nos clients groupes organisés francophones.



Venez en Pologne, nous vous y attendons !



TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Julien Hallier : La Pologne, facilement accessible en vol direct au départ de nombreuses villes en France, est un pays d’histoire et de culture avec quinze sites inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco.



En outre, la nature y est riche et variée, avec des montagnes, des lacs, des forêts qui couvrent près de 30% du territoire et une faune très riche observable dans les 23 parcs nationaux présents dans le pays.



Le pays révèle aussi des arts populaires et un folklore éclatants de vivacité, et une gastronomie aux multiples saveurs. De plus, le rapport qualité-prix des services sur place y est excellent. Faites-nous part de vos besoins !