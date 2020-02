DITEX : Interhome donne rendez-vous aux agences de voyages !

TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Sarah Meyer : Le secteur de la location de vacances est en plein boom depuis quelques années. L’offre de locations continue d’augmenter pour répondre à la demande croissante des visiteurs qui cherchent une alternative plus conviviale et plus intime, surtout pour des séjours en famille ou entre amis. En outre, la location de vacances est généralement beaucoup moins onéreuse qu’un hôtel.



Interhome propose une offre incroyable : du studio au château pour répondre à tous les goûts et tous les budgets des vacanciers (voir encadré).



TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Sarah Meyer : Interhome propose des locations dans toute l’Europe mais aussi des logements aux Etats-Unis (415) particulièrement en Floride (200). Nous proposons quelques locations en Californie, dans l’état de Washington et à New York.



Nous possédons un très bel éventail de logements à la montagne : dans les Alpes Françaises, en Suisse (où l’on trouve de nombreux chalets) et en Autriche qui propose de nombreuses locations à un excellent rapport qualité prix.



Il est possible de louer tout au long de l’année, pas seulement pendant la haute saison et Interhome commercialise des courts séjours, ainsi qu’une offre Dernière Minute et une offre Première Minute.



Avec Interhome, aucune mauvais surprise :

- Contrôle et qualité des produits. Les logements Interhome sont contrôlés et se voient attribuer de 1 à 5 étoiles en fonction de nombreux critères : situation, aménagement intérieur et extérieur, distance des commerces, de la plage, des pistes de ski etc.

- Nous avons une hotline 24/7, un service commercial et un SAV.