DITEX : Tanganyika Expeditions veut sensibiliser les AGV à ses voyages sur-mesure

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Laurent Gavache : Nous souhaitons sensibiliser les agents de voyages à nos voyages sur-mesure et à la carte.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Laurent Gavache : Nous allons mettre en avant le fait que nous sommes la première société en Afrique de l’Est à proposer des safaris en 4x4 100% électriques.



Nous parlerons également de l'ouverture de nos derniers lodges : Olduvai Ndogo et Ormatai Rock.