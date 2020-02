Data/IA : Quel est le plan de l'Europe pour rendre l'Union compétitive et pionnière ?

Car le Far West de la donnée a généré de véritables monstres, des empires économiques et industriels qui sont devenus quasiment incontrôlables.



Il faut savoir qu'en 2019, Google et Facebook devraient s'arroger 75,8 % du gâteau à 5,2 milliards d'euros du marché français de la publicité en ligne et cette proportion ne devrait pas faiblir dans les années à venir.



En plus de tout savoir de nous, les GAFA s'adjugent des parts de marché à faire rougir de plaisir le moindre dictateur du globe. La fête est fini.

" Nous voulons que chaque citoyen, chaque employé, chaque entreprise ait une chance équitable de profiter des avantages de la numérisation de l'économie et de nos vies, " a fixé comme cap , Margrethe Vestager.



" Que cela signifie conduire plus en toute sécurité ou polluer moins grâce aux voitures connectées; ou même sauver des vies grâce à l'imagerie médicale basée sur l'IA qui permet aux médecins de détecter les maladies plus tôt que jamais. "



Pour ouvrir à la concurrence le numérique, mais aussi en faire une industrie démocratique et durable, l'Union européenne va s'engager à définir un cadre strict, et à créer un véritable marché de la donnée d'ici 2030.



" Vous pouvez réguler des choses que vous connaissez, mais il est très difficile de réguler des choses que vous ne connaissez pas. Et si vous voulez avoir votre mot à dire sur des choses que l'on considère dangereuses, alors vous devriez être capable aussi de les maîtriser vous-même ", a justifié la vice-présidente.



Ce marché devra permettre à la donnée de circuler au sein de l'UE et entre les secteurs, au profit de toutes les règles européennes, en particulier la vie privée et la protection des données, ainsi que le droit de la concurrence.



La commission a annoncé vouloir déclencher des investissements de 4 à 6 milliards d'euros sur les infrastructures cloud de l'UE.



Les règles d'accès et d'ulitisation des données devront être claires, pratiques et respectées. Et le marché de la donnée peut donner des vertiges, avec une valeur économique estimée à 829 milliards d'euros dans l'UE27.