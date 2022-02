Décès de Georges Selnet, avocat spécialiste du tourisme

"Nous souhaitons également rendre hommage à cet homme qui a été l’un des plus ardents pionniers du secteur de tourisme, sans qui, l’APST ne serait pas celle qu’elle est aujourd’hui.



Dès 1970, avec la complicité de Jean-Claude Rouach, il a rédigé les textes de loi fondateurs des métiers du tourisme et du voyage et est à l’origine de l’APST et des EdV actuels.



Il a inventé ce que l’on appelle aujourd’hui la prise en services qui permet aux consommateurs de voyager même en cas de défaillance de leur opérateur de voyage.



Il était l’interlocuteur juridique privilégié des pouvoirs publics auprès desquels, il a fait voter nombres de lois afin de règlementer la profession dans le double de but de protéger les professionnels et les consommateurs.