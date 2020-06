Déconfinement : et si vous alliez prendre un grand bol d'air en montagne ?

Vallée grandiose, la Haute Tarentaise a su conserver une empreinte sauvage, celle d’un territoire naturel, surmonté par les glaciers et les plus grands sommets.Les flancs de sommets sont constitués de vastes zones d’alpages accueillant les troupeaux et d’immenses forêts sauvages à la faune omniprésente.Le Parc national de la Vanoise, le premier parc national français, recoupe en partie son territoire. Avec, c’est une destination rando idéale !Selon ses envies, on choisit une randonnée courte pour se plonger dans un univers captivant, peuplé d’animaux d’alpages, ou une randonnée itinéraire avec une nuit en refuge permettant de prolonger un peu plus l’expérience.On peut aussi préférer de longs périples sur plusieurs jours regroupant contemplation, recueillement et engagement sportif. Infos sur www.vanoise-parcnational.f pour choisir sa rando parfaite !