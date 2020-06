Le Var, lumineuse première destination de France

Le Var possède un patrimoine culturel où le visiteur est entraîné dans un passé parfois secret souvent prestigieux. En voici quelques exemples à découvrir dans le cadre d’un circuit ou en excursion au départ des stations balnéaires :



Au cœur de la forêt méditerranéenne l’Abbaye du Thoronet, est l’une des trois merveilles cisterciennes de Provence avec Silvacane et Sénanque. Classée « Monument historique », bâtie pour l’essentiel entre 1160 et 1190, elle dégage une impression d’unité et de grande sérénité.



L’émotion naît de l’absolu dépouillement de l’architecture. Ici, depuis des siècles, les pierres portent les chants des moines qui perpétuent la tradition. L’église de l’abbaye du Thoronet est l’un des haut-lieux français du chant grégorien. On dit qu’elle possède avec le Taj-Mahal en Inde, le temps de résonance le plus long du monde.



Fondée au XIIème siècle, la chartreuse de la Verne est nichée au coeur du massif des Maures, au milieu d'une forêt de chênes-liège et de châtaigniers.



Ravagée par des incendies, elle fut à chaque fois reconstruite. Les bâtiments actuels datent essentiellement des XVIIème et XVIIIème siècles. Dans sa solitude grandiose, elle héberge depuis 1983 une communauté monastique de Bethléem, de l’Assomption de la Vierge et de St Bruno qui a fait vœu de silence.



La Basilique Saint Maximin abrite les reliques de Marie-Madeleine, sainte patronne de la Provence. C'est le troisième tombeau de la chrétienté.



Sa construction débuta en 1295 sur ordre de Charles II d'Anjou, Comte de Provence. Ses dimensions impressionnantes - 73 mètres de longueur, 43 mètres de largeur et 29 mètres de hauteur - en font plus grand édifice gothique de Provence.



Fleuron de l’architecture moderne la construction de la Villa Noailles s’échelonne de 1923 à 1933. Edifiée pour Charles et Marie-Laure de Noailles par l’architecte Rob. Mallet-Stevens, elle met en application les préceptes fondateurs du mouvement moderne : fonctionnalité, épuration des éléments décoratifs, terrasses, lumière, hygiène...



Lieu emblématique de la modernité, la Villa Noailles est aujourd’hui un centre d’art. Une exposition permanente est consacrée à ses fondateurs.



Le Groupe Épiscopal de Fréjus comprend une cathédrale, un baptistère, un ancien palais épiscopal et un cloître à 2 étages. Il constitue un ensemble architectural d'une grande unité, édifié pour l'essentiel entre les XIème et XIIIème siècles, à l'exception du baptistère construit au Vème siècle.



La galerie inférieure du cloître est couverte par un plafond en bois à caissons peints datant du XIVe siècle. Ces peintures représentent des scènes de la vie quotidienne, des représentations religieuses et un remarquable bestiaire d’animaux fantastiques et d’êtres hybrides. La richesse de ces peintures est unique en Provence.



Construite entre la fin du XIIème et le début du XIIIème siècle, l’Abbaye de la Celle est un témoignage remarquable de l'art roman provençal. Propriété du Département du Var depuis 1990, d’importants travaux de restauration se poursuivent depuis cette date en vue d'une reconstitution intégrale du monument. L'abbaye est actuellement fermée pour travaux de restauration jusqu'à fin 2020.