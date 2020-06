Var et Provence : gastronomie, métiers d’art, fêtes et traditions gardiennes de la mémoire

Les Métiers d’Art, un label varois créé pour distinguer les artisans d’art qui proposent de faire partager leur métier, leurs connaissances et petits secrets sous forme de visites commentées



Le Var possède - comme tout le bassin méditerranéen - une forte tradition céramique. Grâce à l'abondance de l’eau, la présence de gisements d’argile pure et fine et de vastes étendues forestières permettant de couper du bois pour alimenter les fours, plusieurs villages du centre et du haut Var étaient spécialisés dans une production de renom.



Salernes et Varages restent particulièrement réputés pour leurs carrelages, vaisselle et poteries.



Dès l’époque gallo-romaine, des amphores sont fabriquées à Fréjus qui exporte son estampille dans toute la Méditerranée. (A voir au musée). Aux 15e et 16e siècles, Fréjus est un centre majeur de fabrication de céramique et le plus important fournisseur de vaisselle de Marseille !



L’art céramique va se développer dans le Var à partir du 17e siècle pour devenir une industrie florissante qui atteindra son apogée au 19e siècle. Ses artisans rivalisaient alors par la qualité de leurs productions et de leurs décors avec l’Italie.



Le saviez-vous ? Les artisans du Var ont donné à la « canne » (roseau) ses lettres de noblesse. Souvent considérée comme une plante envahissante juste bonne à faire des cannisses pour couper le vent, ils en font les anches ces fameuses lamelle qui vibrent pour produire le son de certains instruments de musique à vent.



Tous les fabricants français de anches sont installés dans le Var à proximité de roselières, d’étangs ou de marais ! Ils sont établis à Hyères, Cogolin et Ollioules et exportent dans le monde entier. Les plus grands joueurs de jazz de la planète ne jurent que par le « roseau varois » qu’ils font vibrer.



A suivre : les musées à ne pas manquer.