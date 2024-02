Découvrez la culture mauricienne à travers les hôtels Veranda

Les hôtels de Veranda à l’Ile Maurice proposent une diversité d'expériences interchangeables dans tous ses hôtels ! Les clients peuvent bénéficier d'un accès exclusif à tous les établissements du groupe, enrichissant ainsi leur séjour. Avec des emplacements stratégiques à travers l'île, les hôtels du groupe Veranda Resorts offrent la liberté d'explorer l'île tout en profitant d'un confort et d'un service exceptionnels. Immergez-vous dans l'authenticité des hôtels Veranda, où les marchés animés, les événements culturels et les relations chaleureuses avec les habitants créent une expérience véritable au cœur de la communauté. Laissez-vous envelopper par l'essence authentique de l'île Maurice tout au long de votre séjour parmi nous.



Une variété d’expériences Veranda Resorts offrent une sélection d'hôtels pour satisfaire les préférences de ses clients ! La possibilité de se déplacer librement entre ses hôtels donne aux clients de découvrir chaque coin de l’ile. Vous aurez de nombreuses options pour personnaliser votre séjour ! Réveillez-vous au doux son des vagues à Veranda Paul et Virginie, un lieu intime à Grand Gaube. Puis, accordez-vous un soin relaxant au spa de Veranda Pointe aux Biches, réputé pour son ambiance paisible. Prenez une pause sous un ciel bleu et profitez du soleil à Veranda Palmar. Vous préférez une expérience culinaire exceptionnelle, Veranda Grand Baie vous attend, offrant une vue magnifique sur l'océan.





A la recherche une expérience mauricienne ? Les hôtels Veranda répondent à vos besoins ! Imaginez-vous éveiller vos sens à Veranda Palmar avec un délicieux petit-déjeuner buffet au restaurant Regatta, suivi d'une session de bronzage sur la magnifique plage de Palmar. Après avoir exploré la côte est, notre prochaine étape vous transporte à Veranda Paul et Virginie, niché au nord à Grand Gaube, où un accueil chaleureux vous attend. Là-bas, vous pouvez vous aventurer en kayak avec une vue enchanteresse, puis vous offrir un massage apaisant au Seven Colours Spa pour soulager la fatigue de la journée. En soirée, nous vous conduisons à Veranda Grand Baie pour savourer un magnifique coucher de soleil tout en dégustant un mojito rafraîchissant à La Crique, le bar de l'établissement. Si vous êtes plus aventureux et voulez explorer la nature, direction Veranda Tamarin pour des aventures inoubliables ! Escaladez la montagne emblématique de l'île, Le Morne Brabant, ou faites une marche dans les gorges de Rivière Noire.



