Déménagement TUI France : Gennevilliers ou Saint-Denis !

La direction de TUI France a présenté deux projets potentiels concernant le déménagement du siège lors du Comité social et économique (CSE) Extraordinaire qui s'est tenu ce vendredi 24 janvier 2020 à Levallois-Perret.



Cette réunion du CSE marque le début du processus d’information / consultation avec les représentants du personnel.



Le premier site est situé à " Gennevilliers Clever " (Rue Henri Barbusse) et est accessible en métro par la ligne 13. Le second est installé à Saint-Denis " Grand Angle " (Rue du Dr Finot) et relié à la ligne 13 et au RER D.



La direction a dénoncé le bail en raison de la déclivité du plancher. Les équipes de TUI France doivent ainsi quitter les locaux de Levallois-Perret au plus tard le 30 septembre 2020.



Lazare Razkallah, le secrétaire général du CSE estime que le "bâtiment de Gennevilliers est plus lumineux, plus moderne et l’environnement plus sympathique qu'à Saint-Denis, en revanche il est moins bien desservi par les transports en commun ".