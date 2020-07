Dépaysez-vous en Bretagne, épisode 2 : un été les pieds dans l'eau

La glisse, c’est la parenthèse nature et tonique à vivre en famille. Débuter surf ou paddle avec la crème des champions, approcher marins et voiliers légendaires, partir en balade au ras de l’eau : sur la mer ou en rivière (telle l’Odet, la « plus belle rivière de France » aux rives semées de châteaux de contes de fée) la côte prend une autre dimension.



Et pour goûter aux émotions du large, nul besoin d’aller loin ni d’être un marin chevronné ! Sortir en vieux gréement avec des passionnés de nature, d’histoire(s) ou d’océan, c’est pour tout le monde. Approcher le paradis des oiseaux marins (réserve naturelle des Sept-Iles), être autonome en 15 mn sur un catamaran et filer droit vers le lagon des Glénan, eaux turquoise et sable blanc, voilà ce qui vous attend !



Hisser la voilure ou farnienter sur le pont : à chacun son rythme. L’important, c’est d’emmagasiner ensemble des souvenirs pour longtemps.