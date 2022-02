Depuis Bordeaux, Volotea s'envole pour Florence

Une nouvelle liaison sur laquelle la compagnie proposera plus de 14 000 sièges. Et qui s’ajoute aux 3 lignes déjà existantes vers l’Italie que sont Venise, Cagliari et Olbia.Les billets sont ouverts à la vente en France depuis le 9 février 2022, sur l’ensemble des canaux de distribution et sur le site de Volotea