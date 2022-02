Volotea mise sur une année bien meilleure que... 2019

En 2022, vous risquez de voir un peu plus de " nappes à carreaux " sur les dérives des avions présents dans les aéroports français.



Lors de l'exercice en cours, Volotea a décidé de tout simplement s'envoler, en programmant pas moins de 11 millions de sièges. Un chiffre record pour la compagnie, puisque cela représente une hausse de 39% comparativement à l'année 2019.



" Nous avons pris cette décision après une analyse de la demande sur nos marchés, et après avoir réussi à maintenir un taux d'occupation moyen des sièges supérieur à 90 % depuis juin 2020, " a commenté Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea.



Cette dernière étant l'exercice record pour Volotea avec 7,6 millions de passagers.



Et pour l'année en cours, le transporteur espagnol espère transporter entre 9 et 9,5 millions de personnes à travers l'Europe (+ 32% par rapport à 2019).