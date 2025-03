Taxe sur les billets d’avion : Volotea dans le viseur de la DGCCRF !

Ce n'est pas le seul cas où les Entreprises du voyage sont montées au créneau. Volotea a franchi, elle, un niveau supérieur en prélevant la surcharge sur les billets émis via les cartes bancaires des clients, sans autorisation.



Le syndicat a saisi la DGCCRF qui " a répondu immédiatement. Une instruction est en cours " a annoncé Valérie Boned.



"Il ne faut pas se laisser faire" a lancé la présidente des EDV "il y a des choses qu'on peut faire et qui ne sont pas agréables, mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et quand on n'a pas le droit, on n'a pas le droit ! Nous sommes dans un état de droit !"



Enfin, concernant toujours la TSBA, la loi prévoit un montant réduit pour la Corse et les DROM. Mais cette mesure reste inapplicable. La raison ? L'État n'a pas encore démarché l'Union européenne pour autoriser cette différence de traitement. En l’absence de dérogation validée, ces territoires subissent la même taxe que la métropole.



" Je vais demander à la ministre du Tourisme la semaine prochaine ou au Ministère des Transports, d'entamer les démarches auprès de l'Europe. Les agences aux Antilles, à la Réunion, en Guyane sont vent debout par rapport à cela, et ils sont en attente !"