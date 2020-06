Des "Billets Doubs" pour séduire les touristes cet été

Des "Billets Doubs" pour relancer l'activité touristique cet été.



Voilà la mission que Doubs Tourisme s'est vu confier par le Département du Doubs, dont le plan de relance post-crise Covid prévoit plus de 1,5 M€ pour le volet tourisme.



Cette initiative va permettre également de soutenir les acteurs touristiques, principalement privés, qu’ils soient sites et prestataires ou hébergeurs.



Ainsi, 150 000 tickets seront achetés par le CDT et distribués aux touristes par l'intermédiaire de plus de 1 100 hébergeurs et directement aux habitants du département via un dispositif de communication.



Ils seront valables auprès de quinze sites de visites (Dino-Zoo, Parc polaire, Saline royale, Musée Courbet, Grotte d’Osselle...), cinq compagnies de navigation et vingt-cinq prestataires d'activités.



Les visiteurs pourront soit accéder gratuitement à l’un des sites de visites participant à l’opération, soit bénéficier d’une réduction de 10€ sur une activité ou une excursion en bateau promenade.