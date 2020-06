Dès cet été, voyagez en toute sécurité avec Quartier Libre, spécialiste de l’Europe du Nord

Quartier Libre maintient les départs de certains circuits dès le mois d’août, sort sa production hiver et lance son offre « avant-première » sur ses voyages printemps / été 2021.

Les frontières européennes s’ouvrent, un peu en désordre, mais l’étau se desserre. Les mesures quant à la levée des restrictions de déplacement, s’assouplissent dans de nombreux pays.



Les voyants sont au vert, et s’ils le restent, les voyageurs pourront repartir dès août sur les circuits accompagnés et les autotours conçus par Quartier Libre en Irlande, en Ecosse et en Islande.



Pour ceux qui préfèrent reporter leur projet de voyage et qui veulent néanmoins réserver tôt, le Tour Opérateur spécialiste met en ligne dès cette semaine sa production Automne/Hiver. Quant à la production circuits Printemps/Eté 2021, vous pouvez également la réserver avec une offre exceptionnelle « Avant-première » au prix 2020.

Quartier Libre va pouvoir organiser des circuits dès le mois d'août Stéphane Dossetto, directeur commercial de Quartier Libre, précise : « La visibilité positive de sortie de la crise sanitaire, nous incite à croire au possible retour des voyageur dès le mois d’août.

Nous avons décidé, de ce fait, de maintenir quelques dates en août sur nos circuits accompagnés en Irlande, Ecosse et Islande.

Ce sont des produits historiques conçus avec des prestataires de confiance.

Concernant les autotours, là aussi, nous proposons la quasi-totalité de notre production sur ces trois destinations. »



Automne / Hiver : les circuits et séjours multi-activités réservables dès à présent. Vous pouvez dès maintenant réserver les voyages de la production Automne / Hiver.

Quartier Libre, propose des circuits en Scandinavie depuis sa création en 1992, cette maîtrise de la destination à entraîner la recherche de programmes plus originaux sous forme de séjours. C’est ainsi que l’Evasion Lapone et le Multi-activités en Pays Lapon ont intégrés la production du T.O

Ces deux produits complètent les traditionnels circuits organisés que sont la Symphonie Arctique et l’Expérience Grand Nord.



L’Islande est également présente avec une des offres les plus complètes du marché avec pas moins de 5 circuits et 3 autotours d’une durée de 5 à 10 jours. L’Islande est accessible à partir de 17 aéroports français et frontaliers.



Les circuits 2021 et les offres avant-premières sont en ligne Dès cette semaine les agences qui se connecteront sur le site de Quartier Libre auront la possibilité de réserver les circuits 2021 et les offres avant-premières.

En effet, les plus prévoyants seront largement récompensés puisqu’ils pourront bénéficier des offres « Avant-première » et ainsi avec le maintien des prix 2020 sur la production.

Un tout nouveau site pour un service toujours plus pro et proche de vous Les équipes de Quartier Libre sont prêtes à vous accueillir en ligne avec un nouveau site développé par SpeedMedia.

Ce site est accessible à la même adresse



Ce site évoluera progressivement afin de vous permettre de vous familiariser en douceur avec un tout nouvel environnement de travail. Il s'enrichira progressivement de nouvelles fonctionnalités tout en étant complètement intuitif et simple à appréhender.

QUARTIER LIBRE Terres Celtes – Terres Nordiques - Terres Slaves

En départs garantis depuis 37 aéroports français ou frontaliers

GIR – Individuels – Groupe



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.fr/pro

Tél : 04.78.53.39.28 En départs garantis depuis 37 aéroports français ou frontaliersGIR – Individuels – Groupe04.78.53.39.28

