Dès le 1er octobre, l’île Maurice rouvre ses portes aux voyageurs vaccinés ! L’occasion rêvée de découvrir le nouveau concept « Club » du Shandrani Beachcomber Resort & Spa 4* supérieur

Shandrani Beachcomber Resort & Spa 4* supérieur est prêt à faire découvrir son nouveau concept à ses hôtes. En plus de son nouveau positionnement en tant que resort « Club » axé sur le sport, les familles et les animations, le resort a profité de ces mois de fermetures pour faire d’importantes améliorations techniques et structurelles notamment pour répondre aux engagements du groupe Beachcomber en termes de responsabilité environnementale.

Délices gourmands



2 formules tout inclus en option, accessibles dès l’arrivée et jusqu’au départ !



Au choix :



● Serenity, un tout inclus « classique » mais généreux identique à celui du Victoria Beachcomber.

● Serenity Plus, un tout inclus d’exception comprenant notamment : Champagne français au verre (à partir de 18h), large choix de vins importés et de spiritueux locaux et importés (parmi la sélection).



Et dès 7 nuits : un dîner langouste, un massage de 30 min par adulte, une excursion en vtt, une partie de golf, une sortie en bateau à fond de verre au coucher de soleil dans le parc marin de Blue bay.



Ces 2 formules sont gratuites pour les enfants de moins de 12 ans et à prix réduits pour les moins de 18 ans.



Un nouveau restaurant : Natura proposant une cuisine saine et diététique.



Varier les plaisirs gourmands L’Interchangeabilité avec les hôtels Victoria Beachcomber, Mauricia Beachcomber et Canonnier Beachcomber permet aux hôtes du Shandrani Beachcomber d’avoir accès à un total de 16 restaurants pour le déjeuner ou le dîner.

Une belle occasion de découvrir la côte Nord-Ouest de l’île et ses fabuleux soleils couchants !



Pour les arrivées tardives et les lèves tard, le Sirius proposera le petit-déjeuner de 9h30 à 11h permettant une amplitude horaire pour le petit-déjeuner de 6h à 11h avec le Grand Port.



Les familles sont aussi a la fête ! De 0 à 2 ans :

● Baby-sitting sur demande (avec supplément).

● Petit club pour les 2-3 ans (avec supplément) - Ouvert 6 jours sur 7. 20 enfants maximum.

● Biberonnerie avec de nombreux équipements pour les familles avec enfant en bas âge. Ouvert 24/7.



De 3 à 11 ans :

● Mini-club gratuit avec de nouvelles activités (Beach Volley, Beach Soccer et un parcours de BMX, …).



Les activités sportives : l’ADN du nouveau Shandrani Beachcomber En plus de sa large palette d’activités gratuites et illimitées, Shandrani Beachcomber a encore amélioré son éventail d’activité



Centre de sport :

● programme élargi pour des vacances plus dynamiques

Académie de Ski nautique (en supplément) :

● des cours individuels proposés par des moniteurs professionnels

Beachcomber Sport & Nature Un programme d’ecotourisme exclusif alliant sport et nature !

✔ Sélection d’excursions VTT (vélos disponibles en supplément)

✔ Sélection d’expériences pour être au contact de la nature (accompagnement par un guide de montagne certifié en supplément).



Pitch & Putt :

● homologué et étalonné faisant aujourd’hui partie des parcours de Golf proposés sur l’île Maurice.

Ambiance festive assurée Animations

● Spectacles, discothèque (ouverte 2 fois par semaine), compétitions sportives … ;



Sirius Bar & Blue Bay Bar

● Deux nouveaux bars dans un esprit de partage et de convivialité



Escape game (Bientôt)

● Un espace proposé à l’hôtel pour plus de fun ! (En supplément).



Shandrani Beachcomber resort & Spa est un véritable paradis des sportifs et des familles recherchant une ambiance « Club » !



